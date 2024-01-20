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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Курской области в результате обстрела повреждено здание школы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В субботу из-за украинского обстрела пострадало здание школы в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Ранее 20 января в результате атаки украинского беспилотника в селе Новостроевка-Вторая в Белгородской области была повреждена линия газоснабжения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт ВСУ Курская область
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