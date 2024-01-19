Думе предложили расширить методы работы Казначейства с объектами контроля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет спектр работы Казначейства с объектами его контроля и позволяет ведомству помимо существующего сейчас представления и предписания выдавать также предостережение, рекомендации, мотивированное мнение, то есть вести предварительный контроль, который в пределах своих компетенций ведет Счетная палата.

Законопроект № 532893-8 размещен в электронной базе данных парламента.

По действующему законодательству внешний государственной финансовый контроль осуществляет Счетная палата, внутренний финансовый контроль является контрольной деятельностью Казначейства. При этом предварительный анализ может проводить только орган внешнего финансового контроля - Счетная палата.

"Право проведения анализа в настоящее время предусмотрено только для обеспечения экспертно-аналитической деятельности органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля - Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ, федеральных территорий и муниципальных образований (...) При этом проведение анализа также необходимо органам внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", - говорится в пояснительной записке.

Внесенные поправки к методам внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, то есть к полномочиям Казначейства, предлагают отнести помимо проверки, ревизии и обследования также контрольный мониторинг.

Правительство определит порядок применения нового метода контроля.

"Внедрение контрольного мониторинга на постоянной основе будет способствовать сокращению затрат на проведение выездных проверок (ревизий), повышению уровня правовой культуры и бюджетной дисциплины, а также соответствует тенденции расширения цифровизации и реинжиниринга бизнес-процессов, оптимизации трудовых и временных ресурсов", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас Казначейство может проводить ревизию и проверку по уже свершившимся фактам, а по результатам выдавать представление или предписание. Представление содержит информацию о выявленных нарушениях и требования по их устранению, в предписании содержатся требования о возмещении ущерба публично-правовому образованию.

Внесенный законопроект вводит еще три вида внутреннего государственного (финансового) контроля, который в пояснительной записке относят к категории предварительного, то есть контроль с целью идентификации рисков и управления ими для предупреждения нарушений.

Согласно поправкам, Казначейство сможет направлять предостережение, рекомендации и мотивированное мнение.

Предостережение - документ, направляемый объекту контроля при выявлении рисков, признаках нарушений, может содержать требование о предоставлении объектом контроля сведений и документов. Рекомендации содержат выводы и предложения по повышению эффективности объекта контроля. Мотивированное мнение - документ, направляемый объекту контроля при проведении контрольного мониторинга и содержащий позицию Казначейства по предмету контрольного мониторинга.

Предполагается, что основные положения законопроекта вступят в силу с 1 января 2025 года.