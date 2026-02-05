Поиск

Правительство отозвало законопроект о расширении инструментов контроля Казначейства

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство отозвало из Госдумы принятый в первом чтении законопроект, который расширял спектр работы Казначейства с объектами его контроля и позволял ведомству, помимо существующих сейчас представления и предписания, выдавать также предостережение, рекомендации, мотивированное мнение, то есть вести предварительный контроль.

Законопроект № 532893-8 правительство внесло в парламент в январе 2024 грла, он был принят в первом чтении в марте. Уведомление об отзыве размещено в электронной базе данных парламента.

По действующему законодательству внешний государственной финансовый контроль осуществляет Счетная палата, аналогичный внутренний относится к сфере деятельности Казначейства. При этом предварительный анализ может проводить только орган внешнего финансового контроля - Счетная палата.

Внесенные поправки к методам внутреннего государственного финансового контроля, то есть к полномочиям Казначейства, предлагали отнести, помимо проверки, ревизии и обследования, также контрольный мониторинг. Предполагалось, что принятие законопроекта будет способствовать сокращению затрат на проведение выездных проверок. Сейчас Казначейство может проводить ревизию и проверку по уже свершившимся фактам, а по результатам выдавать представление или предписание.

Законопроект вводил три новых документа по итогам контроля: предостережение - при выявлении рисков и признаков нарушений, рекомендации - с предложениями по повышению эффективности работы объекта контроля, мотивированное мнение - с позицией Казначейства по итогам контрольного мониторинга.

Ранее комитет Госдумы по бюджету выступил с целым рядом замечаний к законопроекту. В частности, комитет указал на риски недофинансирования при реализации закона. Хотя в финансово-экономическом обосновании говорилось, что дополнительных расходов не потребуется, по мнению комитета, новые методы предполагают расширение инструментов сбора и обработки данных об объектах контроля, а также форм взаимодействия. "Имеются риски, что на исполнение данного законопроекта потребуются финансовые, трудовые, временные ресурсы как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, что не учитывается в финансово-экономическом обосновании", - говорилось в заключении. Комитет также предлагал сначала апробировать новые методы в федеральном Казначействе, а распространять их на регионы только по результатам апробации.

Правовое управление Госдумы в свою очередь указывало, что не урегулированы вопросы досрочного прекращения контрольного мониторинга.

Комитет Совета Федерации по бюджету отмечал, что в законопроекте не прописано, к каким последствиям приведет игнорирование объектом контроля направленных ему рекомендаций, предостережений и мотивированного мнения.

