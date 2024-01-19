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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Минюст РФ признал иноагентами Григория Юдина и Евгению Чирикову

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минюст РФ в пятницу в очередной раз расширил список иностранных агентов.

Как сообщается на сайте ведомства, в реестр иноагентов включены социолог Григорий Юдин, активистка Евгения Чирикова, журналистка Лола Тагаева, бывший смоленский депутат Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, а также лекторий "Живое слово" и "Комитет ингушской независимости".

В сообщении Минюста, в частности, отмечается, что Юдин "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине". Проживающий за рубежом Юдин также "распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации", заявили в ведомстве.

Чирикова "участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", отметили в Минюсте.

"Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Является участником организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Чирикова также проживает за пределами РФ, отмечает Минюст.

Минюст РФ
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