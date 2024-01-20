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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Что случилось этой ночью: суббота, 20 января

Белый дом опасается скорого поражения Украины без помощи США, ЕС намерен произвести в 2024 году 1,3 млн снарядов, Минюст РФ расширил список иноагентов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе. Президент США пообещал поддержать "значительные изменения в политике на границе, включая изменения в нашей системе предоставления убежища".

- Белый дом предупредил Конгресс США о риске скорого поражения Украины без американской помощи. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс "сообщили законодателям, что в ближайшие недели у Украины закончатся определенные возможности в области противовоздушной обороны и артиллерии", пишет NBC со ссылкой на источники.

- В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году. "Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной европейской безопасности (...) Европа должна и продолжит поддерживать Украину всеми средствами", - подчеркнул еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

- Байден подписал закон о временном финансировании правительства США до марта. Соответствующий законопроект одобрили в четверг сенат и палата представителей американского Конгресса.

- Минюст РФ расширил реестр иностранных агентов, в него включены социолог Григорий Юдин, активистка Евгения Чирикова, журналистка Лола Тагаева, бывший смоленский депутат Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, а также лекторий "Живое слово" и "Комитет ингушской независимости".

- Британские военные корабли столкнулись на базе в Бахрейне. Минный тральщик HMS Chiddingfold протаранил корабль такого же класса HMS Bangor, который получил пробоину выше ватерлинии.

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