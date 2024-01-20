Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в России с 2020 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он сообщил в субботу на Дне строительства в рамках выставки-форума "Россия", что порядка 2,4 млн граждан улучшили жилищные условия с помощью ипотечных кредитов с государственной поддержкой.

Хуснуллин уточнил, что всего за четыре года ипотечный портфель вырос до 18 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России было выдано около 2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 трлн рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году.