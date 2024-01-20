Почти 120 тыс. ипотек на строительство ИЖС выдали в России в 2023 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские банки выдали почти 120 тыс. ипотечных кредитов на строительство частных домов в 2023 году, заявил в субботу заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"Если мы смотрим на рынок ипотеки, как завершился прошлый год, мы видим, что именно кредитов на строительство индивидуальных домов было выдано (...) 118 тыс. на на 537 млрд рублей", - сказал он на публичной дискуссии на тему "Свой дом: от мечты к реализации" в рамках Дня строительства на выставке-форуме "Россия".

По его словам, это в четыре раза больше, чем в 2022 году. Ниденс считает, что такие результаты связаны с принятыми решениями о распространении льготных ипотечных программ на ИЖС.

Чтобы сохранить доступность кредитования в сегменте, ДОМ.РФ работает над созданием единой программы поддержки ИЖС с сопоставимыми процентными ставками по действующим программам. Институт развития уделит внимание защите средств россиян при строительстве домов и развитию цивилизованного частного домостроения, в том числе с помощью механизма эскроу.

В рамках пилотирования механизма по использованию счетов эскроу на частные дома с привлечением подрядчиков ДОМ.РФ запустил программу субсидирования проектного финансирования (корпоративные кредиты по ставке не выше 1% годовых). В свою очередь Банк ДОМ.РФ дополнительно снизил ставку по ипотеке на 1% по рыночным и льготным программам.

Ранее стало известно о том, что в России в 2023 году ввели более 110 млн кв. м жилья, из которых около 59 млн кв. м - это ИЖС. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин добавил, что в прошлом году ввели 435 тыс. частных домов.

Уточняется, что лидерами по вводу ИЖС стали Подмосковье, Краснодарский край и Ленинградская область.

"В Московской области строится много индивидуальных жилых домов. Только в 2023 году было введено 7,7 млн кв. м ИЖС - лучший показатель в стране", - подчеркнула министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.