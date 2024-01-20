Правительство одобрило законопроект о включении двух районов ХМАО в зону Арктики

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство на заседании 18 января приняло решение одобрить законопроект о расширении границ арктической зоны, в которую войдут два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), - Березовский и Белоярский.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте правительства.

Принятие документа "позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны в целом".

Как сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании 18 января, эти муниципалитеты обладают значительным инвестиционным потенциалом в таких ключевых секторах, как добывающая и обрабатывающая промышленность, а также в лесопереработке, энергетике, туризме. Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны, сказал он.

Мишустин также добавил, что по географическим и природно-климатическим характеристикам эти муниципалитеты схожи с территориями Арктики. Включение их в арктическую зону будет способствовать расширению наукоемких производств, развитию программы геологического изучения, освоению новых месторождений полезных ископаемых, сохранению и популяризации культурного наследия и языков малочисленных народов.

"Расширение границ арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысится качество и уровень жизни граждан этих регионов", - добавил председатель правительства.

Вице-премьер, курирующий Дальний Восток и Арктику, Юрий Трутнев уточнил, что решение о расширении границ арктической зоны связано с заявкой регионов. Эта заявка проверяется экспертами, далее принимается решение - правильно ли с точки зрения климатических условий и условий жизни отнести данную территорию к арктической зоне.

"В арктической зоне законодательством предусмотрены другие условия предпринимательской деятельности, специальные преференции, направленные на поддержку и развитие экономики. По результатам решения о расширении границ арктической зоны на территории Белоярского и Березовского района Ханты-Мансийского округа - Югры будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет налогов и сборов с 2024 по 2033 годы составят почти 4 млрд рублей", - подчеркнул Трутнев.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. Численность населения составляет 22,25 тыс. человек, площадь - 88 тысяч квадратных километров. Березовский район называют родиной тюменской нефти, именно с него начиналось освоение недр Западной Сибири. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии "Газпрома".

Белоярский район граничит с Березовским, его площадь составляет 41,68 тыс. квадратных километров , является важным для "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу "ЛУКОЙЛ".

В настоящее время к сухопутным территориям Арктической зоны относятся: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также части Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

Как сообщалось, несколько лет назад в России был принят широкий пакет экономических стимулов для развития Арктической зоны. Бизнес, работающий на таких территориях, может пользоваться большим набором льгот и преференций. Также принята Стратегия развития Арктики, предполагающая стимулирование в регионах, относящихся к арктической зоне, строительства новых производств, активизации геологического изучения недр, освоения новых месторождений полезных ископаемых. Кроме того, в Арктике действует специальный экономический режим для частных инвестиций, которые вкладываются в создание новых и модернизацию действующих производств. Арктическая Стратегия также предполагает значительное улучшение всех сфер социальной жизни граждан, упрощенную процедуру предоставления земельных участков, сохранение и популяризацию культурного наследия и языков малочисленных народов.