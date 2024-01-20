Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером нефти в Китай

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году увеличил объем импорта нефти из России на 24%, до 107 млн тонн, сообщается в статистике Главного таможенного управления КНР.

Среднесуточный экспорт в 2023 году составил 293 тыс. тонн против 236 тыс. тонн годом ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,14 млн б/с по сравнению с 1,73 млн б/с в 2022 году.

При этом расходы Пекина на нефть из России, несмотря на значительное увеличение объема поставок, выросли всего на 3,5% - до $60,65 млрд против $58,58 млрд в 2022 году.

В декабре 2023-го Россия поставила в Китай 9,56 млн тонн, что на 6,2% больше, чем в ноябре. Среднесуточный экспорт составил 308 тыс. тонн против 300 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,25 млн б/с по сравнению с 2,19 млн б/с в ноябре. Таким образом, среднесуточный объем поставок из РФ в КНР в декабре увеличился на 2,7% к предыдущему месяцу.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что доля Китая в структуре российского нефтеэкспорта в прошлом году выросла до 45-50%.

Вторым крупнейшим экспортером нефти в КНР стала Саудовская Аравия. Королевство поставило в Китай в 2023 году 85,96 млн тонн - снижение на 1,75% к 2022 году. В среднесуточном выражении поставки составили 235,5 тыс. тонн против 240 тыс. тонн месяцем ранее, или 1,72 млн б/с против 1,75 млн б/с. В прошлом месяце Саудовская Аравия сократила поставки нефти на 9,4% к ноябрю, до 5,99 млн тонн. В среднем это составляет 193 тыс. б/с или 1,41 млн б/с.

В пятерку крупнейших экспортеров нефти в Китай в 2023 году также вошли Ирак - 59,26 млн тонн (+6,8% к 2022 году), Малайзия - 54,79 млн тонн (+53,7%) и ОАЭ - 41,82 млн тонн (-2,2%)

Увеличение импорта нефти и нефтепродуктов Китаем обусловлено восстановлением его экономики после снятия ограничительных мер. Страна, по оценке международных аналитических агентств, стала главным драйвером роста мирового спроса на нефть в прошлом году: на КНР пришлась большая часть показателя, который оценивается в 2,3-2,5 млн б/с.