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Citi не прогнозирует большого влияния Китая на рынки энергоносителей в 2024 году

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году не будет драйвером для мировых рынков энергоносителей, полагают сырьевые аналитики Citi.

По их мнению, которое приводит MarketWatch, стимулирующие меры китайских властей окажут лишь умеренную поддержку экономике страны, и объемы импорта нефти в КНР практически не изменятся по сравнению с прошлогодними 11,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Спрос на нефть в стране вырастет лишь на 300 тысяч б/с, причем основной прирост обеспечит нефтехимия, прогнозирует Citi. Среднесуточная добыча увеличится на 100 тысяч б/с, и это вряд ли окажет сильное давление на стоимость ресурса, считают аналитики банка.

Масштабного увеличения экспорта нефтепродуктов они также не ожидают. Вместе с тем эксперты отмечают снижение глубины переработки по бензину и акцент на производстве средних дистиллятов в стране.

Экспорт дистиллятов из Китая, по их мнению, может превзойти ожидания в этом году благодаря высоким крек-спредам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Citi КНР Китай
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