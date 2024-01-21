Пожар произошел на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга Ленинградской области

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью в воскресенье случилось возгорание на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга.

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. "Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба", - написал Дрозденко.

"Ответственные специалисты администрации Ленобласти по моему поручению выехали на место", - добавил он.

К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.