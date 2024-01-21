Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4, произошедшее в воскресенье в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Очаг землетрясения, произошедшего в 17:50 по местному времени (8:50 по московскому времени), находился в 127 км восточнее Петропавловска-Камчатского, на глубине 40 км под морским дном.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что, судя по инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказали в ведомстве.