У восточного побережья Камчатки за сутки произошло семь землетрясений

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи в среду зарегистрировали у восточного побережья Камчатки семь землетрясений магнитудой от 3,5 до 5,2, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из сейсмособытий произошло в 16:56 по местному времени (7:56 по Москвк). Его эпицентр находился в Кроноцком заливе в 127 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 37 км под морским дном.

В краевом управлении МЧС "Интерфаксу" сообщили, что, судя по инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до двух баллов.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказали в ведомстве.

Остальные шесть землетрясений, по данным МЧС, в населенных пунктах не ощущались.