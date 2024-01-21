Восемь жителей Донецка погибли при обстреле

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли в результате удара по Донецку в воскресенье, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

"Вражеские снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды, магазины", - говорится в сообщении в телеграм-канале Кулемзина.

Он также сообщил, что в Куйбышевском районе на улице Ленкоранской беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду. Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел.