Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

Восемь жителей Донецка погибли при обстреле

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли в результате удара по Донецку в воскресенье, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

"Вражеские снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды, магазины", - говорится в сообщении в телеграм-канале Кулемзина.

Он также сообщил, что в Куйбышевском районе на улице Ленкоранской беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду. Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел.

Донецк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга локализован

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Что произошло за день: суббота, 20 января

Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером нефти в Китай

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Минюст РФ признал иноагентами Григория Юдина и Евгению Чирикову

Власти сообщили о ракетной опасности в Курске

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });