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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Мэр Донецка сообщил об увеличении числа жертв обстрела до 12

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, погибли не менее 13 человек, еще 10 получили ранения

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате удара по Донецку в воскресенье достигло 12 человек, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

"Анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении Кулемзина в телеграм-канале.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщает в своем телеграм-канале, что не менее 13 человек погибли и еще 10 получили ранения.

"На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения", - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка погибли восемь мирных жителей.

Донецк Алексей Кулемзин
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