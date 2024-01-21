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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября прошлого года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Ранее в воскресенье было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Севастополь Михаил Развожаев
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