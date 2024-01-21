Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября прошлого года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.
Ранее в воскресенье было перекрыто движение по Крымскому мосту.