Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября прошлого года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Ранее в воскресенье было перекрыто движение по Крымскому мосту.