Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над акваторией воздушной цели

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Военные отражают украинскую атаку, по предварительной информации, силы ПВО сбили воздушную цель над акваторией, сообщает в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", - сообщил он.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать в сеть кадры работы ПВО.

Ранее сообщалось, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога.