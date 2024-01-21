Восстановлено движение по трассам в четырех регионах Поволжья

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Волго-Вятскуправтодор" (подчиняется Росавтодору) вечером в воскресенье восстановил движение по федеральным трассам в четырех регионах Поволжья, где несколько дней подряд шел сильный снегопад, сообщает сайт ведомства.

Введенный 19 января в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и 20 января в Ульяновской области запрет на движение рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств "Волго-Вятскуправтодор" снят в 18:00 воскресенья по московскому времени в связи с улучшением погодных условий.

Между тем пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в воскресенье сообщила, что сложные погодные условия после сильного снегопада в Поволжье привели в Татарстане к задержке движения десяти поездов.

По данным прокуратуры, пассажиры поездов, отстающих от графика более чем на 4 часа, обеспечены дополнительным питанием. Надзорное ведомство предупредило, что задержки в движении пригородных и пассажирских поездов из-за снежных заносов также возможны в Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии.