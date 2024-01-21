Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Восстановлено движение по трассам в четырех регионах Поволжья

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Волго-Вятскуправтодор" (подчиняется Росавтодору) вечером в воскресенье восстановил движение по федеральным трассам в четырех регионах Поволжья, где несколько дней подряд шел сильный снегопад, сообщает сайт ведомства.

Введенный 19 января в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и 20 января в Ульяновской области запрет на движение рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств "Волго-Вятскуправтодор" снят в 18:00 воскресенья по московскому времени в связи с улучшением погодных условий.

Между тем пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в воскресенье сообщила, что сложные погодные условия после сильного снегопада в Поволжье привели в Татарстане к задержке движения десяти поездов.

По данным прокуратуры, пассажиры поездов, отстающих от графика более чем на 4 часа, обеспечены дополнительным питанием. Надзорное ведомство предупредило, что задержки в движении пригородных и пассажирских поездов из-за снежных заносов также возможны в Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии.

Поволжье Росавтодор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 21 января

В ДНР 22 января объявлено днем траура по жертвам обстрела Донецка

В ДНР 22 января объявлено днем траура по жертвам обстрела Донецка

Медики госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка

Медики госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка

Росавиация сообщила о четверых выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане

В Севастополе вновь отменили воздушную тревогу

МИД РФ призвал международные структуры осудить ракетный удар ВСУ по Донецку

Еще одна украинская авиаракета уничтожена над Черным морем у берегов Крыма

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых над Черным морем украинских авиаракетах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });