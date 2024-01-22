В трех регионах Поволжья снегопады нарушили завоз продуктов и топлива

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В некоторых регионах Поволжья после нескольких дней обильных снегопадов, вызвавших перекрытия автодорог, начались проблемы с подвозом продуктов питания и топлива.

В частности, дефицит скоропортящихся продуктов отмечался на выходных в магазинах Казани, городские власти приняли меры для корректировки ритейлерами планов завоза продуктов в магазины.

"Дефицит был отмечен только в категории продуктов fresh, такие как молочные продукты, хлеб, хлебобулочные изделия и овощи, с учетом того, что они подвозятся регулярно и запасы по ним не формируются", - сказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на совещании в мэрии в понедельник.

По его словам, в воскресенье была проведена работа с руководителями крупных сетей и скорректирован план завоза.

"В первую очередь будут продукты завозиться в те магазины, где наибольший дефицит. Также привлечены дополнительные силы и средства для расчистки подъездных путей. (...) С учетом того, что федеральные трассы и республиканские уже открыты, этот дефицит будет ликвидирован в самое ближайшее время. Сегодня ситуация должна быть нормализована", - добавил Шакиров.

Как было сказано на совещании, с 17 января в Казани выпало 49 мм осадков, толщина снежного покрова местами за эти дни выросла на 1 метр. Это рекордный показатель в такой короткий период за последние 14 лет. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. По предварительным расчетам, потребуется около двух недель, чтобы убрать снег.

"Перебои (с доставкой продуктов в розничные магазины в Татарстане - ИФ) связаны с перекрытием трасс из-за погодных условий, в связи с чем машины с продуктами застревали в пути и не могли доехать до магазинов. В настоящий момент трассы открыли, расчищаются подъездные пути к распредцентрам и магазинам с привлечением дополнительной техники. К середине этой недели планируем заполнить магазины всем ассортиментом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе X5 Retail Group, отметив, что компания делает "все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее".

На полную нормализацию ситуации в ближайшие дни рассчитывает также торговая сеть "Магнит".

"В настоящее время поставки товаров в магазины розничной сети Татарстана осуществляются в полном объеме, в распределительных центрах компании сформирован необходимый запас и ассортимент продукции. Ожидается, что некоторая нехватка товаров, которая возникла из-за ограничения движения грузового транспорта на автодорогах в связи с неблагоприятной погодой в регионе, в ближайшие дни будет полностью устранена", - сообщил "Интерфаксу" представитель этой розничной сети.

В Ульяновской области тоже возникли задержки с поставками продуктов, а также бензина.

"Ситуация находится на контроле правительства. Экстренное заседание прошло в региональном Минсельхозе - связались со всеми представителями торговых сетей и производителей. Выяснили - все торговые объекты уже обеспечены продуктами питания первой необходимости. С молоком, хлебом, овощами, мясом кур проблем нет", - сообщал телеграм-канале пресс-службы губернатора области Алексея Русских.

"Мониторинговые группы информируют об обстановках на заправках: большинство бензовозов из Татарстана уже доехали до нашей области - ситуацию стабилизировали. Также в вечернее и ночное время продолжается подвоз продуктов в торговые сети", - писал губернатор Ульяновской области.

Про проблемы с бензином на заправках сообщали в соцсетях и жители Удмуртии. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов в своем телеграм-канале в воскресенье опроверг эту информацию.

"Вчера в интернете начала распространяться информация, что на заправках не хватает бензина. Это не так, есть некоторые проблемы только на АЗС "Татнефти" из-за перекрытия федеральной дороги со стороны Татарстана", - написал Семенов.

Комментариями "Татнефти" "Интерфакс" пока не располагает.

Часть ограничений на движение в этих трех регионах была отменена в воскресенье и в понедельник.