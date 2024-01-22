Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Крупный пожар на рынке локализован в Самаре

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров на территории Кировского рынка в Самаре, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в понедельник.

"В 11:29 (10:29 по московскому времени) пожар локализован", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 9:31 (8:31). Горел торговый ряд на 120 кв. м. Затем площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

По факту пожара начата прокурорская проверка.

Для тушения пожара задействованы 80 человек и 22 единицы техники. В качестве дополнительных сил привлечен пожарный поезд.

Самара МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профильный комитет Думы рекомендовал проект о конфискации за фейки к I чтению

С начала СВО в России выявили около 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

С начала СВО в России выявили около 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

Приговор по делу о теракте против Татарского огласят 25 января

Приговор по делу о теракте против Татарского огласят 25 января

В Новокузнецке задержан подозреваемый в финансировании ВСУ

В Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ

В Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ

ФАС завела дело против Архангельского ЦБК из-за роста цен на картон и бумагу

ФАС завела дело против Архангельского ЦБК из-за роста цен на картон и бумагу

Управление переданными РФ активами "Русь-Ойла" перешло новой структуре Росимущества

Парковка станет платной на 50 участках улиц Москвы с 22 января

Парковка станет платной на 50 участках улиц Москвы с 22 января

До 27 увеличилось число жертв обстрела микрорайона в Донецке

Что произошло за день: воскресенье, 21 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });