Крупный пожар на рынке локализован в Самаре

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров на территории Кировского рынка в Самаре, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в понедельник.

"В 11:29 (10:29 по московскому времени) пожар локализован", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 9:31 (8:31). Горел торговый ряд на 120 кв. м. Затем площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

По факту пожара начата прокурорская проверка.

Для тушения пожара задействованы 80 человек и 22 единицы техники. В качестве дополнительных сил привлечен пожарный поезд.