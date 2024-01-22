Пожар на рынке в Самаре полностью потушен

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на территории Кировского рынка в Самаре, сообщается в телеграм-канале МЧС России в понедельник.

Информация о возгорании поступила спасателям в 9:31 (8:31 по московскому времени). Огонь охватил торговый ряд на площади 120 кв. м. Затем площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м. В 12:15 (11:15) было объявлено о ликвидации открытого горения. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения привлекли 80 человек и 22 единицы техники. В качестве дополнительных сил был задействован пожарный поезд.

В связи с пожаром начата прокурорская проверка.