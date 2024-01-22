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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Кабмин РФ актуализировал долгосрочную программу содействия занятости молодежи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ актуализировало программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы актуализировали долгосрочную программу содействия занятости молодежи, план по ее реализации и соответствующие целевые показатели", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"В рамках обновленного документа станем формировать условия, чтобы девушки, юноши еще до совершеннолетия могли определиться с дальнейшей профессией и набраться необходимого опыта, приобрести умения, знания, необходимые для будущей своей специальности", - отметил Мишустин.

По его словам, в обновленной программе предусмотрены уроки по профессиональной ориентации для школьников 6-11-х классов, а также оптимизированы процедуры трудоустройства, в том числе, временного.

"Ребята от 14 до 18 лет смогут в свободное от учебы время осваивать практические навыки", - пояснил премьер.

Он также сообщил, что на портале Госуслуг станут размещаться договоры о целевом обучении с потенциальными работодателями.

Михаил Мишустин
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