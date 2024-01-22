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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка
Фото: "Интерфакс"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В конце октября 2023 года в телеграм-канале "Утечки информации" компании по обнаружению утечек данных и мониторинга даркнета DLBI появилось сообщение об обнаружении в открытом доступе базы данных, как заявляют разместившие ее хакеры, клиентов Альфа-банка, в которой содержалось ровно 1 млн строк с ФИО, номерами телефонов и адресами электронной почты, датой рождения, номерами банковских карт и счетов, - всего почти 44 тыс. записей с уникальным набором данных конкретных людей.

В начале января этого года в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ украинскими хакерами была выложена база персональных данных клиентов Альфа-банка, содержащая информацию о 38 млн физических и юридических лиц. Комментируя эту информацию, в телеграм-канале DLBI сообщили, что в конце октября был представлен фрагмент базы, "а полная ее версия все это время находилась в закрытом (ограниченном) доступе и была выставлена на продажу с достаточно высоким ценником".

В пресс-службе "Альфа-Банка", по данным СМИ, утечку опровергли.

Альфа-банк Роскомнадзор
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