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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Роспотребнадзор видит риски для потребителей в применении ИИ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре обеспокоены последствиями применения искусственного интеллекта (ИИ) для безопасности потребителей, так как правовой статус ИИ законодательно не определен и нет ясности, кто несет ответственность за создание и распространение недостоверной или неточной информации, попадающей в открытые источники.

"Несмотря на множество преимуществ искусственного интеллекта, в Роспотребнадзоре обеспокоены последствиями его применения для безопасности потребителей. В настоящее время правовой статус ИИ законодательно не определен и нет ясности, кто несет ответственность за создание и распространение недостоверной или неточной информации, попадающей в открытые источники при использовании искусственного интеллекта", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифрового мира, проникнув в большинство сфер жизни людей, оказав огромное влияние на развитие ключевых областей экономики - банкинга, ретейла, медицины и промышленности.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей, девизом 2024 года станет название - "Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей". В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей Роспотребнадзор планирует обсудить вопросы использования искусственного интеллекта в потребительских правоотношениях, а также провести круглый стол, посвященный вопросам доверия потребителей электронным помощникам - "чат-ботам" с генеративным искусственным интеллектом.

""Чат-боты" могут не отличать правду от неправды и выдавать вымышленные факты за реальные, в результате чего потребители могут получить недостоверную информацию и сделать ошибочные выводы", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор
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