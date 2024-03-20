Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Глава ведомства Анна Попова призвала решить, кто будет отвечать, если ИИ нарушит права потребителей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что государству и бизнесу необходимо выработать подход к использованию искусственного интеллекта (ИИ) для защиты прав потребителей, а в случае нарушений определить, кто должен нести ответственность и какие есть инструменты для правовой защиты потребителей.

Она заявила об этом на круглом столе "Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей".

"Мы считаем, что государству и бизнесу необходимо выработать подход, который был бы ориентирован на человека и который предусматривал бы, что конечной целью развития технологий искусственного интеллекта будет обеспечение российским и международным законодательством защиты гарантированных базовых прав потребителей, таких как информирование, осознанный выбор, безопасность", - сказала Попова.

Она отметила, что "в приоритетах защиты прав потребителей в новых условиях использования искусственного интеллекта особенно важна прозрачность, когда речь идет о представлении потребителям информации, необходимой для осознанного выбора, а также о предоставлении контролирующему органу возможности устанавливать и обеспечивать соблюдение этих правил".

По словам главы Роспотребнадзора, в случаях, если при использовании систем ИИ нарушаются права потребителей, "необходимо понимать, кто должен нести за это ответственность и какие есть инструменты для правовой защиты пострадавших потребителей".

Попова также сообщила, что в адрес центрального аппарата ведомства и в адрес территориальных органов Роспотребнадзора "уже начали поступать обращения, которые свидетельствуют об определенных проблемах".

Говоря о применении ИИ, Попова отметила, что "различные исследования показывают, что молодежь - и поколение Z, и миллениалы - рассматривают применение искусственного интеллекта с достаточно оптимистичных позиций, и более половины из них считают, что искусственный интеллект превратит поддержку в более персонифицированный сервис".

Однако, уточнила глава ведомства, "как и любая новая технология, искусственный интеллект вызывает некоторые опасения и, больше всего, представители этих поколений, а также люди "серебряного" возраста опасаются злоупотребления личными данными и манипуляций их выбора".