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Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Глава ведомства Анна Попова призвала решить, кто будет отвечать, если ИИ нарушит права потребителей

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что государству и бизнесу необходимо выработать подход к использованию искусственного интеллекта (ИИ) для защиты прав потребителей, а в случае нарушений определить, кто должен нести ответственность и какие есть инструменты для правовой защиты потребителей.

Она заявила об этом на круглом столе "Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей".

"Мы считаем, что государству и бизнесу необходимо выработать подход, который был бы ориентирован на человека и который предусматривал бы, что конечной целью развития технологий искусственного интеллекта будет обеспечение российским и международным законодательством защиты гарантированных базовых прав потребителей, таких как информирование, осознанный выбор, безопасность", - сказала Попова.

Она отметила, что "в приоритетах защиты прав потребителей в новых условиях использования искусственного интеллекта особенно важна прозрачность, когда речь идет о представлении потребителям информации, необходимой для осознанного выбора, а также о предоставлении контролирующему органу возможности устанавливать и обеспечивать соблюдение этих правил".

По словам главы Роспотребнадзора, в случаях, если при использовании систем ИИ нарушаются права потребителей, "необходимо понимать, кто должен нести за это ответственность и какие есть инструменты для правовой защиты пострадавших потребителей".

Попова также сообщила, что в адрес центрального аппарата ведомства и в адрес территориальных органов Роспотребнадзора "уже начали поступать обращения, которые свидетельствуют об определенных проблемах".

Говоря о применении ИИ, Попова отметила, что "различные исследования показывают, что молодежь - и поколение Z, и миллениалы - рассматривают применение искусственного интеллекта с достаточно оптимистичных позиций, и более половины из них считают, что искусственный интеллект превратит поддержку в более персонифицированный сервис".

Однако, уточнила глава ведомства, "как и любая новая технология, искусственный интеллект вызывает некоторые опасения и, больше всего, представители этих поколений, а также люди "серебряного" возраста опасаются злоупотребления личными данными и манипуляций их выбора".

Роспотребнадзор Анна Попова
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