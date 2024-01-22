ФАС предложила считать стоимость транспорта нефти для НДПИ с использованием данных Argus

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба представила методику расчета транспортировки нефти, которая будет использоваться для определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти.

С 1 января изменилось формирование цены российской нефти Urals для НДПИ на нефть в связи с тем, что ценовое агентство Argus перестает публиковать котировку Urals в северо-западных и южных портах Европы (базис CIF), остается только котировка в российских портах (базис FOB).

"Поэтому мы переходим на котировку нефти в российских портах (котировка Argus FOB), увеличенную на стоимость транспортировки до портов Северо-Западной и Южной Европы, определяемую в порядке, установленном правительством РФ, но не менее $2 за баррель", - заявлял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. Цена транспортировки до европейских портов, куда с декабря 2022 года российская нефть не поступает, будет рассчитываться по методике ФАС, а если ее не будет, то $2 за баррель.

Как следует из проекта методики, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство предлагает определять стоимость транспортировки российской нефти до европейских портов с использованием данных, рассчитываемых Argus (ставка фрахта танкеров, ледокольный сбор в Приморске, а для нефти, отгружаемой из Новороссийская - демередж в Турецких проливах и др., портовый сбор в Роттердаме, стоимость страхования, состоящая из стоимости страхования груза в размере 0,03 % от цены на условиях поставки fob Приморск и страховой премии за военные риски).

Цена Urals для расчета налогов пока будет выбираться максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом или котировка Urals в российских портах+стоимость транспорта до европейских. С 2025 года или ранее может добавиться котировка Санкт-Петербургской биржи, пока методика ее расчета не совершенна. После того, как заработает котировка СПбМТСБ, к ней также будет прибавляться стоимость транспортировки до европейских портов, рассчитанная по методике ФАС.

В законопроекте прописывается снижение дисконта цены Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов, он носит прогнозный уровень: на 2024 год - $15 (прогнозно), на 2025 год - $10 (прогнозно) и на 2026 год - $6 (прогнозно). Величина максимального дисконта в $20 за баррель также указана как прогнозная.

По данным Argus, на середину декабря дисконт Urals к Brent составлял около $14 за баррель. Как сообщалось, с апреля 2023 года НДПИ платится, исходя из фактической цены Urals (рассчитывался агентством Argus на базе цены CIF, но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля - $25 за баррель, а с 1 сентября - $20 за баррель).

Правительство России вправе увеличить прогнозную величину дисконта на периоды 2024-2026 годов, установив его в размере не более $20 за баррель.