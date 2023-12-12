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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который определяет, что ФАС в расчете средней цены Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) должна учитывать стоимость транспортировки нефти, если данных нет или служба не опубликовала расчет, то цена за транспортировку будет фиксированная - $2 за баррель.

Поправки (№416440-8) на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму.

Сейчас ФАС проводит мониторинг цен на нефть сырую марки Urals на средиземноморском и роттердамском рынках, а также на нефть марки North Sea Dated на рынке Северного моря. Средняя цена на нефть марки Urals рассчитывается для определения вывозной таможенной пошлины на нее, эта цена также заложена в Налоговом кодексе в ряде формул для расчета ставок налога на добычу полезных ископаемых.

Согласно принятому в третьем чтении закону, среднее значение ежедневных цен Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты РФ, расположенные в Северо-Западном федеральном округе и Южном федеральном округе, должно будет увеличивается на стоимость транспортировки нефти морским транспортом за пределы территории РФ до мировых рынков нефтяного сырья (средиземноморского и роттердамского).

В случае, если такой порядок не установлен ФАС или стоимость транспортировки не размещена на сайте службы, то стоимость транспортировки периода мониторинга (месяц) принимается равной $2 за баррель.

Ранее подготовку данного закона анонсировал замминистра финансов Алексей Сазанов. "Начиная с 1 января 2024 г. уточняется порядок расчета цен на российскую нефть, поскольку перестает публиковаться котировка Argus в северо-западных и южных портах Европы (базис CIF), остается только котировка в российских портах (базис FOB), поэтому мы переходим на котировку, которая в российских портах на нефть и соответственно увеличенная на стоимость транспортировки до портов Северо-Западной и Южной Европы, определяемую в порядке, установленном правительством РФ, но не менее $2 за баррель", - заявлял замминистра.

Принятый закон также уточняет период применения дисконта Urals к North Sea Dated и наделяет правительство правом увеличить дисконт для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 г. по 14 ноября 2026 г.

Urals нефть Госдума
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