Лавров напомнил, что РФ готова к переговорам по конфликту на Украине

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия не отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, призывает Запад прислушаться к своей позиции, "пока еще есть время", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Именно так, как положено братьям и добрым соседям они (русские и украинцы - ИФ) и будут жить после реализации целей СВО, будь то военным или мирным путем. Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего, и всегда сохраняли готовность к переговорам", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Он продолжил: "К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия, разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом. Об устранении причин трагической для Украины ситуации".

"Все иные якобы мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения, и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков", - сказал российский министр.

"Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном, так называемом "копенгагенском" формате. Все эти формулы - путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому крестовый поход против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время", - подчеркнул Лавров.