Лавров усомнился, что возможное новое президентство Трампа повлияет на отношения с РФ

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров считает, что возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США вряд ли каким-либо образом повлияет на российско-американские отношения.

"Я не верю, что будет какая-то разница, поскольку направление на разрушение российско-американских отношений, основ этих отношений, в том числе всех соглашений по стратегической безопасности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности, выстраиванию доверия – все это начал разрушать президент Джордж Буш-младший", - сказал Лавров в интервью CBS, отвечая на вопрос о том, может ли быть политика США иной, если Трамп вновь займет президентское кресло.

Лавров напомнил, что именно Джордж Буш-младший сказал Путину: "Знаете, я выхожу из Договора по межконтинентальным баллистическим ракетам".

По словам главы МИД России, "комплекс превосходства, комплекс безнаказанности углубляется".

"Те, кто игнорировал огромное количество жестов доброй воли, которые Путин проявлял во время первых двух сроков, те, кто просчитались во всем – это они должны подумать вновь. Вместо этого мы видим нынешнее поколение политиков в США, которые не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики США, которую они начали проводить после распада СССР", - добавил Лавров.