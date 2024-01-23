Телеканалам и онлайн-кинотеатрам назначили 50 млн рублей штрафов за пропаганду ЛГБТ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - С декабря 2022 года, за время действия запрета на ЛГБТ-пропаганду среди россиян всех возрастов суды назначили телеканалам и онлайн-кинотеатрам штрафы за нарушения требований этого закона в общей сложности на 50 млн рублей, сообщили "Интефаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство за этот период составило 8 протоколов о нарушениях в отношении онлайн-кинотеатров и телеканалов; еще 86 протоколов составлены за демонстрацию нетрадиционных отношений без возрастной маркировки.

"За время действия закона Роскомнадзор составил 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в отношении аудиовизуальных сервисов. На сегодняшний день суды по протоколам Роскомнадзора назначили нарушителям штрафы, общий размер которых превысил 30,5 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, "за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних РКН составил 34 административных протокола в отношении телеканалов, еще шесть протоколов - за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов". Общая сумма штрафов за такие нарушения составила около 20 млн рублей, уточнили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года, а в ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста, признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Законодательство обязывает владельцев аудиовизуальных сервисов (АВС) и телеканалы самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ со знаком "18+".

Президент Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснулись интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Не допускается также продажа товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.