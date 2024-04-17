РКН в I квартале заблокировал или удалил 172 тыс. сайтов с запрещенным контентом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в I квартале текущего года добился удаления или блокировки более 170 тыс. интернет-страниц с запрещённым в РФ контентом, в том числе 15,4 тыс. - по закону о запрете пропаганды ЛГБТ, 13,5 тыс. - экстремистского и террористического характера и 6,3 тыс. страниц - с недостоверной информацией (фейками) о вооруженных силах РФ.

"В I квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал почти 172 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещённой законом информацией", - говорится в сообщении ведомства.

В презентации РКН уточняется, что за первые три месяца было удалено и заблокировано 171,9 тыс. интернет-страниц, из которых 157,8 тыс. - на основании судебных решений, решений уполномоченных органов и требований Генпрокуратуры, а 14,1 тыс. - в ходе рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей.

Согласно представленным РКН данным, значительно выросло число заблокированных в РФ или удаленных сайтов по обновленном закону о ЛГБТ-пропаганде, которая в 2022 году вместе с пропагандой смены пола и педофилии была запрещена для всех возрастов (ранее была запрещена только пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних). Блокировки такого контента по приказу РКН начались 1 сентября 2023 года.

Таким образом, если в I квартале 2023 года было заблокировано или удалено всего 1,3 тыс. сайтов с такими материалами, то в I квартале 2024 года - 15,4 тыс. (в IV квартале 2023 года - 10,6 тыс.).

Как сообщалось, Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года по требованию Минюста признал экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ", его деятельность в РФ была запрещена.

За аналогичный период, сказано в данных РКН, выросло число заблокированных или удаленных сайтов с контентом экстремистского или террористического характера: 13,5 тыс. в I квартале 2024 года против 10,5 тыс. в I квартале 2023 года (наибольшее количество - 15,4 тыс. было зафиксировано в прошлом году в III квартале).

Согласно данным ведомства, значительно снизилось число заблокированных страниц с недостоверной информацией (т.н. фейками) о ВС РФ: если в I квартале 2023 года их было 22,3 тыс., то в I квартале этого года - более чем в три раза меньше, всего 6,3 тыс. тыс. (в предыдущем квартале - 6,7 тыс.).

Также снизилось количество заблокированных за первые три месяца 2024 года интернет-страниц с так называемым пронаркотическим контентом: если в I квартале 2023 года таких было 38 тыс., то в этом году - 27,2 тыс. (в IV квартале 2023 года их было 26,9 тыс.).

Число удаленных или заблокированных сайтов с так называемым суицидальным контентом также упало: в I квартале 2024 года - 4,6 тыс. (столько же, сколько и кварталам ранее) против 12,1 тыс. в I квартале 2023 года.

Кроме того, в I квартале заблокировано почти в три раза меньше материалов с детской порнографией - 9100 против 26 тыс. за аналогичный период 2023 года (в IV квартале 2023 года таких материалов было 9 тыс.).