Свыше тонны кокаина нашли в контейнере с кофе в порту Петербурга

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Крупную контрабанду наркотиков из Бельгии пресекли в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщает в среду пресс-служба ФТС.

"Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (...) изъято свыше 1,2 тыс. килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Как отмечается, контрабанду выявили, в том числе, благодаря применению технических средств таможенного контроля.

"Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин", - сообщают в ФТС.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.