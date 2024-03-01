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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Кокаин из Бельгии на 165 млн рублей нашли среди бананов в порту Петербурга

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Крупную контрабанду наркотиков пресекли петербургские таможенники, сообщает в пятницу пресс-служба ФТС в телеграм-канале.

"11 кг кокаина нашли в бананах северо-западные таможенники. Контрабанду пресекли на территории Большого порта Санкт-Петербург. Стоимость наркотика на черном рынке превышает 165 млн рублей", - говорится в сообщении.

Брикеты с порошком нашли в контейнере, прибывшем из Антверпена (Бельгия). Возбуждено уголовное дело.

С начала года это уже четвертая крупная контрабандная партия наркотиков, которую удалось выявить таможенникам Петербурга.

Первый замначальника Северо-Западной оперативной таможни Павел Терентьев сообщал журналистам в конце января, что с начала 2024 года в результате работы во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из незаконного оборота изъято более 2 тонн наркотиков, что является рекордным показателем.

Он добавил, что в прошлом году из незаконного оборота было изъято более 2,5 тонны наркотиков. При этом в 2023 году чаще всего изымался гашиш, который пытались ввезти из Европы наземным видом транспорта. Годом ранее – мефедрон.

ФТС Петербург Бельгия
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