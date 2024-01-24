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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Самолет с 65 военнопленными и девятью россиянами разбился под Белгородом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 65 пленными украинскими военными и девятью россиянами.

"24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих," - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники. Способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 - в двухпалубном. Максимальная полезная нагрузка - 48 тонн, дальность полета при нагрузке 40 тонн - 4750 км. Экипаж - до 7 человек.

Минобороны РФ
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