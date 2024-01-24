Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит под Белгородом тремя ракетами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ был сбит в Белгородской области тремя ракетами, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства, специалисты разберутся", - сказал Картаполов в среду на пленарном заседании Госдумы.

Он добавил, что в потерпевшем крушение самолете Ил-76 Воздушно-космических сил России "находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен".

"Следом летел второй самолёт Ил-76, который вёз ещё порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - сказал Картаполов.

О крушении самолета ранее в среду сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.