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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

В Кремле отметили, что не рассматривают Надеждина как соперника на выборах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кремле не рассматривают "как соперника" политика Бориса Надеждина, который выдвинул свою кандидатуру на выборы президента РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

О том, насколько серьезным соперником Путину считают в Кремле Бориса Надеждина и "видят ли угрозу" в его намерении выдвинуться на выборах, Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в среду.

"Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника", - сказал Песков.

Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что Надеждин является якобы "согласованным с Кремлем кандидатом".

"Никак не могу (прокомментировать). Есть полномочия ЦИКа. Это нужно за разъяснениями обращаться туда. И есть конституционное право у любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента. И это совершенно не нужно ни с кем согласовывать, есть определенный алгоритм действий, которые нужно выполнить", - ответил Песков.

Дмитрий Песков Борис Надеждин
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