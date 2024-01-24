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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Что произошло за день: среда, 24 января

Сбитый под Белгородом Ил-76 с военнопленными на борту, запрос Россией срочного заседания СБ ООН, первое чтение законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ил-76 с украинскими военнопленными и россиянами на борту потерпел крушение под Белгородом. По данным Минобороны РФ, борт был сбит украинскими военными, удар был нанесен с территории Харьковской области с применением ЗРК. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое российских военнослужащих. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, все люди на борту погибли. Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

- Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии РФ принят Госдумой в первом чтении.

- В Кремле заявили, что не рассматривают "как соперника" Бориса Надеждина, который выдвинул свою кандидатуру на выборы президента РФ.

- Росстат сообщил и снижении цен на яйца в России с 16 по 22 января на 1,4%. По данным Минсельхоза, цены производителей яиц снижаются четвертую неделю подряд. Как сообщалось, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%.

- Более тонны кокаина нашли в контейнере с кофе из Антверпена в порту Петербурга. Стоимость партии на черном рынке превышает 13 млрд рублей, сообщили в ФТС.

- Патриарх Кирилл высказался против празднования в России Хэллоуина и Дня святого Валентина. По его словам, популярность праздника, отмечаемого 14 февраля, связана с распространением идеи любви, "свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей". Хэллоуин он назвал "безобразной вакханалией".

- Немецкий теннисист Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев встретятся в полуфинале Australian Open.

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