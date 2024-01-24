Минсельхоз РФ сообщил о сборе в 2023 г. 147 млн т зерна с учетом новых регионов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году собрала 143 млн тонн зерна, с учетом новых регионов урожай составил 147 млн тонн.

Как сообщает Минсельхоз, об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на очередном заседании оперативного штаба.

"Показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК. Выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила $45 млрд, и по результатам досчета данных этот показатель будет еще выше", - сказал он.

Как отметил Патрушев, животноводы, по предварительным данным, увеличили производство молока на 0,5 млн тонн и на 300 тыс. тонн - мяса; рыбаки обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов - 5,3 млн тонн. В частности, РФ стала первой в мире по добыче лосося - более 600 тыс. тонн.

Министр также сообщил, что площадь озимых под урожай 2024 года составила 20 млн га, что на 1 млн га больше, чем годом ранее. "Перед уходом в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 96% посевов, что на уровне прошлого года", - отметил Патрушев.

По его словам, одна из ключевых задач на сегодня - качественная подготовка к посевной. Министр подчеркнул, что к моменту выхода в поля каждый регион должен обеспечить полноценную готовность всех материально-технических ресурсов. В январе аграрии уже закупили порядка 200 тыс. тонн удобрений, что соответствует показателю прошлого года. Помимо этого, продолжается подготовка техники, средств защиты растений, топлива и семенного материала.

Согласно сообщению, семенами зерновых аграрии уже обеспечены более чем на 90%. Министр отметил, что при формировании плана высева особый акцент должен быть сделан на использовании продукции отечественной селекции.

На заседании также обсудили ценовую ситуацию на продовольственном рынке и доведение средств господдержки до получателей. В частности, Патрушев напомнил, что до 1 апреля аграриям должно быть направлено не менее 50% лимита в рамках объединенной субсидии.

В 2022 году сбор зерна в РФ составил 157,6 млн тонн, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.