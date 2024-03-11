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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Зерновой союз ожидает, что сбор зерна в РФ в этом году может составить 145 млн т

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году может составить 145 млн тонн, в том числе может быть собрано 92-93 млн тонн пшеницы, сообщил журналистам президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Под озимыми 20 млн га. И это, конечно, дает общую картину для урожая достаточно благоприятную. Прогноз сейчас в районе 145 млн тонн зерна с учетом новых территорий, в общем, это хороший урожай", - сказал он.

По его словам, состояние озимых не вызывает серьезных опасений, влагозапасы хорошие. "Перезимовали, сейчас выходим в ряде регионов из зимовки. Пока примерно 4% площадей в плохом, изреженном или невзошедшем состоянии. Это немного. Напомню: если считать в среднем за последние 10 лет, то этот показатель у нас был в районе 6%, так что это оптимистичная картинка", - сказал он, добавив, что для будущего урожая "уже есть хороший задел, и он никуда не денется".

Злочевский уточнил, что, как правило, озимые обеспечивают до 70% общего урожая пшеницы, остальное приходится на яровое зерно.

Как сообщалось, в 2023 году сбор зерна с учетом новых регионов составил 147 млн тонн. Без них, как сообщал Росстат, было собрано 144,9 млн тонн, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.

Российский зерновой союз
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