Минобороны РФ сообщило об улучшении положения армии на донецком направлении

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

"Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей", - говорится в сводке.

В ходе контрбатарейной борьбы на данном направлении в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab, артиллерийская система М777, орудие М119, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", говорится в сообщении.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Берестовое и Ивановка Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - информирует Минобороны России.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР) и нанесли поражение живой силе противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей, говорится в сводке.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - сказано в сообщении.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестерянка. Противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20, говорится в пресс-релизе.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Змиевка, Золотая Балка И Михайловка Херсонской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23", - говорится в сообщении.

Российские военные за сутки перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две тактические украинские ракеты "Точка-У", зенитный ракетный комплекс SAMP-T и РЛС комплекса С-300 вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в министерстве. Уничтожен 51 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

В Минобороны РФ заявили, что "в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11140 беспилотных летательных аппаратов, 452 зенитных ракетных комплекса, 14768 танков и других боевых бронированных машин, 1206 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7846 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17838 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в военном ведомстве.