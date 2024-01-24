"Автодор" восстановил движение по всей трассе М-12 после аномального снегопада

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Автомобильное движение по платной трассе М-12 "Восток" в среду восстановлено на всем ее протяжении, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

"Открыто движение по участку 684-766 км трассы М-12 "Восток" (в Татарстане - ИФ). Движение по всей трассе полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

На участке М-12 от деревни Канаш до села Шали в Татарстане (с 684 по 836 км трассы) скорость движения временно ограничена до 70 километров в час. Плата за проезд на этом участке взиматься не будет до полного приведения дороги в соответствие требованиям скоростной магистрали.

Как сообщалось, из-за аномальных снегопадов Росавтодор запретил грузовикам выезжать на федеральные трассы в Татарстане с 5:00 19 января до 18:00 21 января. В свою очередь власти республики запретили грузовикам передвигаться по дорогам регионального значения. Этот запрет также был снят 21 января.

Движение по трассе М-12, которой управляет "Автодор", было приостановлено на татарстанском участке 19 января по распоряжению ГИБДД республики из-за аномального снегопада. По данным "Автодора", снегопад на прошлой неделе в Татарстане был самым сильным за последние пять лет.

22 января "Автодор" восстановил движение по М-12 на участке в Татарстане с 766 по 836 км от пересечения М-12 с автодорогой Р-241 до Шали.

Движение по всей протяженности 810-километровой скоростной платной федеральной автотрассы "Восток" от Москвы до Казани "Автодор" запустил в декабре прошлого года.

М-12 планируется в 2024 году продлить до Екатеринбурга, затем - до Тюмени. Общая протяженность трассы от Москвы до Тюмени составит порядка 1,961 тыс. км, отмечают в "Автодоре".