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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Для грузовиков открыли проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Грузовики возобновили движение по Военно-Грузинской дороге с 14:30 по московскому времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в среду.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 18:45 21 января из-за непогоды на территории Грузии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрировано 1083 грузовика.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога
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