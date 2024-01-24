Для грузовиков открыли проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Грузовики возобновили движение по Военно-Грузинской дороге с 14:30 по московскому времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в среду.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 18:45 21 января из-за непогоды на территории Грузии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрировано 1083 грузовика.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.