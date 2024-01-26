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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков через 2 часа после открытия

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу второй раз за сутки закрыли для грузовиков из-за непогоды на территории Грузии, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 18:30 по Москве 26 января 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге закрыли с 00:15 пятницы из-за непогоды на территории Грузии, затем движение всех видов транспорта было возобновлено с 16:20.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, сейчас в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрирован 1901 грузовик.

Верхний Ларс МЧС Владикавказ Грузия Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
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