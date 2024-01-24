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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Генпрокуратура подала иски к дальневосточным рыболовным компаниям и фонду на 376 млрд руб.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края два иска в общей сложности к 45 ответчикам на 376 млрд рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Оба иска поданы 23 января, к производству пока не приняты. Также Генпрокуратура заявила ходатайства об обеспечительных мерах. Подробности исков не приводятся.

Первый иск – на 358,7 млрд рублей – подан к региональному фонду "Родные острова" (Сахалин) и части его учредителей – сахалинским ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Монерон", ООО "Севрыбфлот", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Аквамарин". Также среди ответчиков владельцы и руководители этих компаний.

Фонд, по данным его сайта, занимается поддержкой начинающих и профессиональных спортсменов острова, оказанием помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также развитием талантов одаренных детей.

Также среди ответчиков сахалинский промышленник, "крабовый король" (так его называют в СМИ) Олег Кан и члены его семьи. При этом Кан является председателем попечительского совета фонда "Родные острова", его сын Александр - президентом фонда. Forbes связывает часть компаний-учредителей фонда, к которым Генпрокуратура заявила требования, с Каном и его семьей. Кроме того, по версии Forbes, Олег Кан является 46-м из россиян с самыми высокими доходами от дивидендов в 2023 году.

При этом ранее Генпрокуратура сообщала, что Олег Кан обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде краба (более 3 тыс. тонн стоимостью 2,6 млрд рублей), уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов на сумму свыше 3,6 млрд рублей. Обвинительное заключение было утверждено летом 2023 года. При этом все обвинения были выдвинуты и утверждены заочно.

В зону внимания Генпрокуратуры в рамках первого иска попало также сахалинское ООО "Городское эко такси" и его учредитель Сергей Довидович, сахалинское же ООО "Прибой-Т" с владелицей Татьяной Батиной (компания занимается морским рыболовством), а также Росрыболовство.

Второй иск – на 17,4 млрд рублей – подан к приморским компаниям, занимающимся морским рыболовством: "Реал девелопмент", "Мерлион", "Рыбный остров", "Краб марин", а также к их бывшим и нынешним совладельцам. Кроме того, среди ответчиков Росрыболовство, а также агентство по управлению недвижимостью "Апелла" и его владелец.

Генпрокуратура Родные острова Приморская рыболовная компания Севрыбфлот Курильский универсальный комплекс
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