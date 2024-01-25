Суд в феврале рассмотрит иски Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края принял к производству иски Генпрокуратуры к 45 ответчикам на 376 млрд рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Первый иск - на 358,7 млрд рублей - будет рассмотрен 28 февраля. Второй - на 17,4 млрд рублей - 15 февраля.

В материалах суда говорится, что речь идет о признании сделок и договоров недействительными. Суд также принял обеспечительные меры по обоим искам, но их суть пока не опубликована.

24 января стало известно, что Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей. Среди ответчиков - региональный фонд "Родные острова" (Сахалин) и часть его учредителей - сахалинские ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Монерон", ООО "Севрыбфлот", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Аквамарин". Также среди ответчиков владельцы и руководители этих компаний.

Также иск подан к сахалинскому промышленнику, "крабовому королю" (так его называют в СМИ) Олегу Кану и его родственникам. При этом Кан является председателем попечительского совета фонда "Родные острова", его сын Александр - президентом фонда. Forbes связывает часть компаний-учредителей фонда, к которым Генпрокуратура заявила требования, с Каном и его семьей. Кроме того, по версии Forbes, Олег Кан является 46-м из россиян с самыми высокими доходами от дивидендов в 2023 году.

Помимо этого, в числе ответчиков - Росрыболовство и приморские компании, занимающиеся морским рыболовством: "Реал девелопмент", "Мерлион", "Рыбный остров", "Краб марин", а также их бывшие и нынешние совладельцы.