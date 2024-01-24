Кабмин расширил список зарубежных вузов, чьи дипломы не нужно подтверждать в РФ

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство России расширило список иностранных образовательных и научных организаций, дипломы которых не нужно подтверждать в РФ, включив в него четыре зарубежных вуза из Греции, Великобритании, Новой Зеландии и Японии.

Соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано в среду.

Согласно документу, в перечень включены четыре зарубежных вуза: Афинский национальный университет имени Каподистрия (Греция), Биркбек колледж Лондонского университета (Великобритания), Университет Линкольна (Новая Зеландия) и Университет Хиросимы (Япония).

Граждане иностранных государств, которые хотят продолжить учебу или устроиться на работу в России, должны пройти процедуру признания документов об образовании и ученых степенях. Дипломы выпускников вузов из стран, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускников научных и образовательных организаций, входящих в перечень, признаются автоматически.