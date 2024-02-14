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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Путин потребовал, чтобы российская наука и медицина стали суверенными

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская наука и медицина должны быть суверенными, чтобы быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы новых эпидемий, заявил на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин.

По его словам, российские ученые должны "наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий и быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий".

"Для этого мы должны иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций, оборудования и комплектующих", - добавил Путин.

При этом он заявил, что взаимодействие российских ученых с зарубежными коллегами будет продолжаться.

"Но на основных направлениях, мы, безусловно, должны быть самодостаточными", - добавил он.

Владимир Путин
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