Руководство Минобороны РФ обсудило ВТС с главой военного ведомства Чада

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Военное и военно-техническое сотрудничество обсуждалось в среду в Москве на встрече в Минобороны РФ с министром вооруженных сил, по делам ветеранов и жертв войны Республики Чад Даго Якубой, сообщило оборонное ведомство России.

Во встрече участвовали заместители министра обороны РФ Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров, заявило министерство.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также наметили пути их реализации. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на африканском континенте", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Отмечены важность развития российско-чадских отношений в оборонной сфере и необходимость активизации совместных действий по стабилизации ситуации в регионе", - заявило Минобороны РФ.

"Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность военных ведомств Российской Федерации и Республики Чад к дальнейшему наращиванию практического взаимодействия", - сказано в сообщении.

16 января Минобороны РФ сообщало, что Фомин и Евкуров провели в Москве переговоры с министром обороны Республики Нигер Салифу Моди. "Была подчеркнута готовность министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнерами в целях повышения боеготовности национальных вооруженных сил Республики Нигер", - отмечало российское министерство в тот день.