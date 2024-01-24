Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Руководство Минобороны РФ обсудило ВТС с главой военного ведомства Чада

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Военное и военно-техническое сотрудничество обсуждалось в среду в Москве на встрече в Минобороны РФ с министром вооруженных сил, по делам ветеранов и жертв войны Республики Чад Даго Якубой, сообщило оборонное ведомство России.

Во встрече участвовали заместители министра обороны РФ Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров, заявило министерство.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также наметили пути их реализации. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на африканском континенте", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В РоссииПутин обещает содействовать стабилизации в республике ЧадЧитать подробнее

"Отмечены важность развития российско-чадских отношений в оборонной сфере и необходимость активизации совместных действий по стабилизации ситуации в регионе", - заявило Минобороны РФ.

"Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность военных ведомств Российской Федерации и Республики Чад к дальнейшему наращиванию практического взаимодействия", - сказано в сообщении.

16 января Минобороны РФ сообщало, что Фомин и Евкуров провели в Москве переговоры с министром обороны Республики Нигер Салифу Моди. "Была подчеркнута готовность министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнерами в целях повышения боеготовности национальных вооруженных сил Республики Нигер", - отмечало российское министерство в тот день.

Минобороны РФ Чад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

Что произошло за день: среда, 24 января

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Минсельхоз отметил снижение отпускных цен на яйца четвертую неделю подряд

МВД с октября лишило более 60 иностранцев приобретенного российского гражданства

Кабмин расширил список зарубежных вузов, чьи дипломы не нужно подтверждать в РФ

Кабмин расширил список зарубежных вузов, чьи дипломы не нужно подтверждать в РФ

Глава РПЦ выступил против празднования в РФ Дня святого Валентина и Хэллоуина

Китай разрешил еще 29 российским компаниям поставки рыбопродукции

Китай разрешил еще 29 российским компаниям поставки рыбопродукции

Стратегическим АО могут отменить спецразрешения для покупки активов уходящих нерезидентов

Туроператоры рассчитывают на рост въездного туризма в России в 3-4 раза

Туроператоры рассчитывают на рост въездного туризма в России в 3-4 раза
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });