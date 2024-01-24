Путин обещает содействовать стабилизации в республике Чад

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия будет всячески содействовать республике Чад в стабилизации ситуации в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы рады, что вам удалось провести референдум по конституции. Уверен, что выборы в ближайшее время пройдут на высоком уровне. Мы рады тому, что вам удалось стабилизировать ситуацию в стране. Будем всячески этому содействовать", - сказал Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается в вашей стране. Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, и за тем, что произошло с вашим отцом (Идрис Деби был ранен в бою с повстанцами и погиб в 2021 году после переизбрания на шестой президентский срок - ИФ)", - отметил он.

"Мы скорбим. Хочу еще раз выразить свои соболезнования", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и Чад развиваются особенно интенсивно в последние годы. "Готовится солидный пакет документов, которые укрепляют и расширяют нашу договорно-правовую базу. Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат", - сказал российский лидер.

Президент Чада выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. "Я слышал о крушении самолета и от всего своего народа хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью российских солдат", - сказал он.

По данным Минобороны, на борту Ил-76 с 65 пленными украинскими военными находились также девять россиян - шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

В своем вступительном слове президент Чада напомнил, что последний визит руководителя Чада в Москву состоялся в 1968 году, и отметил исторический характер своего приезда в Россию.

Путин предложил президенту Чада сначала провести переговоры в расширенном составе, а затем пригласил его на рабочий обед, где они "смогли бы с глазу на глаз обсудить вопросы двусторонних отношений и вопросы международного характера".