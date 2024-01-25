Правительство рассмотрит законопроекты о госязыке и консульском уставе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального закона о государственном языке Российской Федерации, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект направлен на создание бесплатной информационной системы, содержащей информацию о нормах современного русского литературного языка и истории словарного состава современного русского литературного языка, на повышение уровня общей грамотности, защиту, сохранение, распространение и развитие государственного языка Российской Федерации, а также на популяризацию русского языка за рубежом", - говорится в материалах к заседанию.

Кроме того, кабинет министров рассмотрит проект федерального закона "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов".

"Законопроект направлен на устранение правовых пробелов в области общих правил и организации деятельности по легализации российских официальных документов, иностранных официальных документов, а также истребования документов из Российской Федерации и с территории иностранного государства", - говорится в сообщении.

В материалах к заседанию также значится рассмотрение проекта федерального закона о консульском уставе РФ.

"Законопроект направлен на приведение в соответствие положений Федерального закона от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" с понятийным аппаратом проекта федерального закона "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", - добавили в правительстве.